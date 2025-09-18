ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବ ସାଉଦି ଆରବ? ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି, ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୟାନ…

ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବ ସାଉଦି ଆରବ? ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି, ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୟାନ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ-ସାଉଦି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି । ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ “ରଣନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା” ହେଲା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ । ରିଆଦରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କଲେ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଚାର କରାଯିବ ।
ତେବେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୁବ୍ କନ୍ଦାଇଛି । ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତା’ର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେଇଛି । ଏବେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି । ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସାଉଦି ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାଉଦି ଆରବ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି । ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ସରକାର ।
ଭାରତ ସରକାର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ। ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଥାଏ । ଆମେ ଆମର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଏହି ବିକାଶର ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ। ସରକାର ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।”
ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କ’ଣ ଅଛି?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କ’ଣ…
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କେବଳ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦେଶର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ।