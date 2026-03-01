ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ୫ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ହେବ ଭାରତ

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଜି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି୫ ଟି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ କର ବା ମର ଲଢ଼େଇର ଦିନ। ଭାରତ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜକ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୭୬ ରନର ବିଶାଳ ପରାଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସେନାକୁ ଶେଷ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି୫ ଟି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସଞ୍ଜୁ-ଅଭିଷେକଙ୍କ ‘ତୁଫାନି’ ଆରମ୍ଭ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିଚ୍‌ରେ ସମାନ ଆରମ୍ଭ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଭାରତ ଶାମର ଜୋସେଫ ଏବଂ ଜାସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ହେବ।

ପାୱାର-ପ୍ଲେରେ ପ୍ରକୃତ ‘ଶକ୍ତି’ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ, ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତେଣୁ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଆକିଲ୍ ହୋସେନ୍ କିମ୍ବା ଗୁଡାକେଶ ମୋତିଙ୍କ ସ୍ପିନ୍‌କୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେ।

ବୁମରାହଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୱିକେଟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା , ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। ତଥାପି, ଆଜି ସେମାନେ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ଏବଂ ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟାରଙ୍କ ପରି ପାୱାର-ହିଟରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ। ବୁମରାହଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରହାର ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ସଠିକ୍ ୟର୍କର ଭାରତକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପକରଣ ହେବ।

ଦୁବେଙ୍କ ଫର୍ମ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଓଭରରେ ୪୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଭଳି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ କିଏ ହେବେ?

ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଦୁବେଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ନା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ? ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ ଏବଂ ଶେରଫେନ୍ ରୁଥରଫୋର୍ଡଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଷଷ୍ଠ ବୋଲରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ନେବା: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଏହାର ବଡ଼ ଭାଗୀଦାରି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଗତିକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିବାରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ପତନକୁ ରୋକିବା ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ୍ କିଶନ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।

