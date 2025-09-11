ଭାରତ ସୀମାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ; ନେପାଳ ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ୭ ହଜାର କଏଦୀ, ସିଲ ହେଲା ଭାରତ-ନେପାଳ ବର୍ଡର
ସିଲ ହେଲା ଭାରତ-ନେପାଲ ବର୍ଡର । ନେପାଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ଭିତରେ ଜେଲରୁ ୭ ହଜାର କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି କଏଦୀମାନେ ନେପାଳ ସମେତ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ଭିତରେ ଜେଲରୁ ୭ ହଜାର କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି କଏଦୀମାନେ ନେପାଳ ସମେତ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଲ ହେଲା ଭାରତ-ନେପାଲ ବର୍ଡର ।
ନେପାଳ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କିଛି କଏଦୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧୀ ନେପାଳ ସମେତ ଭାରତ ସୀମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସୀମାରେ ଜଗିଥିବା ଏସଏସବି ଯବାନମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କହିରଖୁ କି ନେପାଳରୁ ପାଖାପାଖି ୧୭୫୧ କିଲୋମିଟର ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି ।
ନେପାଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ଭିତରେ ଅନେକ ଜେଲରୁ ହଜାର ହଜାର କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଜେଲର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇଛି । କଏଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜେଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ୫ ଜଣ କଏଦୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ୭ ହଜାର କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ଜେଲଗୁଡିକରୁ କଏଦୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଜେଲଗୁଡିକ ଭାରତ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ଏହି କଏଦୀମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ସେନା କଡ଼ା ପହରା ଦେଇଛି । ନିଜ ଦେଶରେ ଅପରାଧ କରି ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନେ ଯଦି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।