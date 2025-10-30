India New CJI: ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି; ୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ନେବେ ଶପଥ
୨୪ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୨୪ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ୨୪ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।”
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କଥା:ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଗଭାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୨୪ରେ ଭାରତର ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଫେବୃଆରୀ ୯, ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ।
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୦ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହିସାରର ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ରୋହତକର ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ।
ସେ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିସାର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ସେବା ଏବଂ ଦେୱାନୀ ମାମଲାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଓକିଲାତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।