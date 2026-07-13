ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର: ଜଣେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ ତିନି ସେନା!

ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର: ଜଣେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ ତିନି ସେନା!
ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତିନୋଟି ଯାକ ସେନା- ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ଜଣେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଏମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନୂତନ ରଣନୀତି ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସୀମାରେ ଭାରତକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଯେଉଁ ମଡେଲ ଆପଣାଇଥିଲା, ଏବେ ଭାରତ ସେହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛି।
ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତିନୋଟି ଯାକ ସେନା- ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ଜଣେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜେନେରାଲ ଏନ.ଏସ. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ଚଳିତ ମାସରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରିବ।
‘ଥିଏଟ୍ରାଇଜେସନ’ କ’ଣ? ଏହା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
‘ଥିଏଟ୍ରାଇଜେସନ୍’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ସେନାକୁ ଜଣେ ମାତ୍ର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଯାକ ସେନା ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମନ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହୁଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦୂରତା ଶେଷ କରିଦେବ। ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସିଡିଏସ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜେନେରାଲ ସୁବ୍ରମଣି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ତିନୋଟି ନୂଆ କମାଣ୍ଡ ଓ ତିନୋଟି ଶତ୍ରୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ୩ଟି ଥିଏଟ୍ରାଇ କମାଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବ। ଉତ୍ତର ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରହିବ। ଯାହା କେବଳ ଚୀନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ପଶ୍ଚିମ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମେରିଟାଇମ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ହେବ। ଯାହା ଭାରତ ମହାସାଗରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବ।
ଚୀନ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଏଭଳି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ସେହି ପଥରେ ଚାଲୁଛି ଯେପରି ସୀମାରେ କୌଣସି ବିପଦ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ନା କି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ଘୂରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ।
ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ତିନୋଟି ଯାକ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାମ ବଦଳିଯିବ। ସେମାନେ ଏବେ କେବଳ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର-ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବେ। ଅପରେସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ।