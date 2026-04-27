ବଡ଼ ଗେମ ଖେଳି ଦେଲେ ମୋଦୀ! ୧୬ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ କରିଦେଲେ ଡିଲ୍; ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ!

ବଡ଼ ଗେମ ଖେଳି ଦେଲେ ମୋଦୀ! ୧୬ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ କରିଦେଲେ ଡିଲ୍; ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ!
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଫ୍ଟିଏ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରାଯିବ।
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟଡ୍ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ୨୦୧୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ୨୦୧୫ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ( FTA ) ଶେଷ ହେବାକୁ ଏକ ରେକର୍ଡ ନଅ ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବ।
ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁ କରୁଥିବା ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଏଥିରେ କପଡ଼ା ଏବଂ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦ, ଚମଡା ଏବଂ ଟୋପି, ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ, କାର୍ପେଟ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଯାନବାହାନର ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ: ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତରେ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ (EU) ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କରାଯାଇଥିବା ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ସମାନ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି FTA ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗତିବିଧି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏହା ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଧ୍ୟୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ସହିତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ।
ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ FTA କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ।
ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ: ଏହି ଏଫ୍ଟିଏ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେବ। ତଥାପି, ଏହି କୋଟା ୫୦୦୦ ଭିସା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।