T20 World Cup: ମାତ୍ର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଖାଇଲେ ଜଲ୍ବା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପଲ୍ଲେକେଲରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମ୍ପାୟାର – ତାଙ୍କ ନାମ ନୀତିନ ମେନନ୍। ନୀତିନ ମେନନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ, ଜଣେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ବ୍ୟତୀତ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ଅମ୍ପାୟାର ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଚାରି ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର, ଜଣେ ଟିଭି ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ଜଣେ ରିଜର୍ଭ ଅମ୍ପାୟାର। ନୀତିନ ମେନନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରର ଭୂମିକା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୈଦାମକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ନୀତିନ ମେନନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଯିଏ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ନୀତିନ ମେନନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୀମିତ
ଅମ୍ପାୟାରିଂ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ନୀତିନ ମେନନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ନୀତିନ ମେନନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଖେଳି ସାତ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନୀତିନ ମେନନ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।