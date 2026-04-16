ଟଙ୍କା କମୁଛି, ମାନ୍ୟତା ବି ଖସୁଛି; ହେଲେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପୁରା ଦମ୍ରେ ଚାଲୁଛି!
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ମାନ୍ୟତାରେ ପଛକୁ ହଟିଲା ଭାରତ: ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ଭାରତୀୟ ଜିଡିପି;
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପତିଆରାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ର ସଦ୍ୟତମ ‘ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉଟଲୁକ୍’ (ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଏବେ ତା’ର ସ୍ଥାନ ହରାଇଛି। ନୂତନ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଇଏମଏଫର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମିବା ଅପେକ୍ଷା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାରର ଭୂମିକା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଭାରତର ଜିଡିପି (GDP) ମାନ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ। ଆଇଏମଏଫ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆକାରକୁ ଡଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ମାପିଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୮୪.୬ ରୁ ପ୍ରାୟ ୮୮.୫ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଜାପାନ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ତୁଳନାରେ କମ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଜିଡିପି ଗଣନା କରିବାର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତ ସରକାର ନିକଟରେ ଜିଡିପିର ଭିତ୍ତି ବର୍ଷ (Base Year) କୁ ୨୦୧୧-୧୨ ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୨୦୨୨-୨୩ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏମଏଫ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ପ୍ରାୟ ୩.୯୨ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବ୍ରିଟେନର ଜିଡିପି ୪ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଜାପାନର ଅର୍ଥନୀତି ୪.୪୪ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଏବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଖୁସିର କଥା ଏହା ଯେ, ଏହି ମାନ୍ୟତା କେବଳ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଜାରରେ ଆଜି ବି ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିବିଧି ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି।
ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ’ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି? ନା, ଏହି ମାନ୍ୟତା ହ୍ରାସର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା (ଟଙ୍କା) ହିସାବରେ ଆମର ନାମମାତ୍ର ଜିଡିପି (Nominal GDP) ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କଞ୍ଚାତେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଆଇଏମଏଫର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଏହି ପଛୁଆ ରହିବା ସ୍ଥିତି ବେଶି ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରିଟେନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତର ଜିଡିପି ୪.୫୮ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୨୦୨୮ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଜାପାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ୨୦୩୧ ମସିହା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ପଛକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଗଣନା ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ୟତାରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଧାରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଘରୋଇ ଚାହିଦା, ନିବେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ପୁଣି ତା’ର ଗୌରବ ଫେରିପାଇବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକ ସାମୟିକ ସଂଶୋଧନ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।