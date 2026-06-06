ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସୁଥାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ (WTC) ଚକ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଉଭୟ ଦଳ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ ଦଳରେ ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ ମୁଜିବ ଉର ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦଳ ଘରୋଇ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନିଜ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଚ୍ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଛି, ତେଣୁ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପିଚ୍ ଧୀମା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପିଚ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ମନେ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ଅନୁଭବ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏଠାରୁ ବେଶି ଦୂର ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଖେଳି ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ, ନିଜ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ।”
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ (Playing XI) ନିମ୍ନପ୍ରକାର ରହିଛି:
ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ: ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟାଲ, ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ, ଅବଦୁଲ ମଲିକ, ରହମତ ଶାହ, ହସମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି (ଅଧିନାୟକ), ଆଫସର ଜାଜାଇ (ୱିକେଟକିପର), ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ, ଶରଫୁଦ୍ଦିନ ଅଶ୍ରଫ, ନଙ୍ଗେଲିଆ ଖାରୋଟେ, ଜିଆଉର ରହମାନ ଶରିଫି, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ସଫି।
ଭାରତ: କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ମାନବ ସୁଥାର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।