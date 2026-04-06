ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା LPG ସିଲିଣ୍ଡର କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ୧୨ କିଗ୍ରା ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହସି ହସି ଗଡିବେ…
LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଶସ୍ତା କେଉଁଠି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଇରାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ କତାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ ପାର ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ, ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୩୮୭ ଟଙ୍କା (₹୨୯୪)ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ, ଏହି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୪୧ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୭୨୮ ଟଙ୍କା (₹୧,୩୧୩) ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଶକ୍ତି ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (BERC) ବାଂଲାଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ₹୮୫୩ ଥିଲା। ଏକ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଓଜନ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ₹୬୦ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଭାରତରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹୯୧୩ (ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ) ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟାପକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ₹୯୧୩ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹୬୪.୩୦ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବାଂଲାଦେଶରେ, ଏକ ୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧,୭୨୮ ଟଙ୍କା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ₹୧,୩୧୩ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ୧୪୪ ଟଙ୍କା, କିମ୍ବା ₹୧୦୯.୪୪ ।
ତେଣୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା। ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ LPG ଗ୍ୟାସ ପ୍ରତି କିଲୋ ₹୪୫ ଶସ୍ତା ପାଆନ୍ତି।