କିଏ ଜିତିଛି ଅଧିକ ମ୍ଯାଚ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଘାତକ ବୋଲର କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି? ଫାଇନାଲରେ ବାଜି ମାରିବ କିଏ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 7 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ର ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ICC ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଟିମ କେତୋଟି ମ୍ଯାଚ ଜିତିଛି।
୨୦୦୦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୬୫ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୪୯.୪ ଓଭରରେ ପିଛା କରିଥିଲା।
୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ୨୫୨ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୯ ଓଭରରେ ସହଜରେ ପିଛା କରିଥିଲା।
ମୋଟ ଉପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତିନୋଟି ICC ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ।