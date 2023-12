ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ: ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଥାଏ । ତେବେ ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏସିଆ କପ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗ୍ରୁପ-ଏ’ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ନେପାଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ-ବି’ରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ୟୁଏଇ ଓ ଜାପାନ ରହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ । ଏହାପରେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା’ର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସିନିୟର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫୦ ଓଭରରେ ୧୯୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚକୁ ମାତ୍ର ୩୦.୩ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ଉଦୟ ସହାରଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ।

Get ready for the #ACCU19MensAsiaCup in Dubai, starting on Friday, December 8th, 2023! The top 8 Asian teams will compete in this 50-over showdown, with talents vying for ultimate glory. Witness the excitement unfold as these young cricket stars aim for the coveted title! #ACC pic.twitter.com/QlSdFho67e

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 2, 2023