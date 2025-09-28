ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ହେବ ସୁପର ଓଭର, କିପରି ରହିବ ପାଗ, କାହାର ସାଥ୍ ଦେବ ପିଚ୍!

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କାହାର ସାଥ୍ ଦେବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ଦଳ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇର ପାଗ ଏବଂ ପିଚ୍‌ର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଦୁବାଇ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି।

AccuWeather ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୨° ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆର୍ଦ୍ରତା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ।

ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୧° ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କାକରର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ପିଚ୍‌ର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ହେବ: ଦୁବାଇ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆବୁଧାବି ତୁଳନାରେ ଧୀର ରହିଛି। ତଥାପି ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲା।

ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ପିଚ୍ ପ୍ରଥମେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଏ।

ବିଗତ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ, ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଚାରି ଥର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁପର ଓଭର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେଉଛି।

ଏସିଆ କପରେ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପର ଓଭରକୁ ନେଇପାରିଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅସମାନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅସଙ୍ଗତ ରହିଛି। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ, ଫାଇନାଲ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଏପରି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ।

