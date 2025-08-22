ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା ! ଲାଇଭ ଦେଖି ପାରିବେନି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ ମ୍ୟାଚ, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ….
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚିଠିଟି ସେୟାର କରି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ତାହା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ନୈତିକ ସାହସର ଅଭାବ – ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ BCCI ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜିଦ୍ ଉପରେ ଗଭୀର ନିରାଶା ଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମର ବାହାନାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହେବାକୁ ଦେବା ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେବାର ନୈତିକ ସାହସର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।”
India is outraged, Indians have stood with the government in its efforts via Operation Sindoor and PM’s clarion call of the Operation Sindoor being ongoing, any engagement with Pakistan would be a betrayal of this support.
Hope to see you take India First stance and do what the… pic.twitter.com/eigvTmyVq2
— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) August 22, 2025
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର….ଅଦ୍ଭୁତ! ମୃତ୍ୟୁର ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ, କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ! ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ….
୧୯୯୦-୯୧ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲା-
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ
ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଏପରି ଉଦାହରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶମାନେ କ୍ରୀଡା ଅପେକ୍ଷା ନୀତିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟବାଦ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୟକଟ୍, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବୟକଟ୍ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ଅନୁମୋଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଦଳ ଭାରତରେ ଏସିଆ ହକି କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିବା ଭଳି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୧୯୯୦-୯୧ରେ, ଭାରତ-ପାକ୍ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କପ୍ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲା।”
ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ-
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ
ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । ଯାହା ୧୪୦ କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ଲାଭ ପାଏ। ଆମେ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦରେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୈନିକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରଖି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ସମସ୍ତ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ସରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।