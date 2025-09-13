କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ଯାଚ, କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ

କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ଯାଚ, କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର:ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ, ରବିବାର ଦିନକ ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି।
ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୁଲିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାତିଲ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବ କି?
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୮ ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ରାସ୍ତାଠାରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
BCCI କହିଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଭାରତକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଶକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଭାରତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପଡିବ।