ଗର୍ବରେ ଫାଟିପଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନ… ଓମାନକୁ ହରାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଏମିତି କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍

ଗର୍ବରେ ଫାଟିପଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନ… ଓମାନକୁ ହରାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଏମିତି କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍
ଆମ ପାଖରେ ୩ ପ୍ରକାର ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ । ୧୪ରେ ଭାରତ ସହିତ ଲଢ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନ ।
ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓମାନକୁ ୯୩ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଏହି ବିଜୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ଏପରି ଖେଳିବାକୁ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
ସଲମାନ ଅଗାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ, ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, “ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଶକ୍ତି।
ଏହା ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିର ପିଚ୍ରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯୋଜନାରେ ଅଟଳ ରହିଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ।”
ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ୧୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ହାରିସ ଦଳ ପାଇଁ 66 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ତଥାପି, ଅଧିନାୟକ ଆଗା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ପାଇଥିଲା, ତାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 180 ରନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ ଉପର ତଳ ହୋଇଥାଏ।
ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଓମାନର ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ 16.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 67 ରନରେ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଅଲଆଉଟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଓମାନରୁ କେବଳ ହମ୍ମାଦ ମିର୍ଜା (27 ରନ) କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରିଜରେ ରହିପାରିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଫହିମ ଆଶରଫ, ସୈମ ଆୟୁବ ଏବଂ ସୁଫିଆନ ମୁକିମ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ସହିତ ମୁକାବିଲା
ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଏବେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ସହିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଭଳି ଫର୍ମରେ ଥିବା ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି।