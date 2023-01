ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମନ୍ଥର ଓଭର ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଭାରତ ହେଲା ଦଣ୍ଡିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ବୁଧବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ODI ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମନ୍ଥର ଓଭର ହାର ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ସେହି ମ୍ୟାଚ ଶୁଳ୍କର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

ଏମିରେଟ୍ସ ଆଇସିସି ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିର ଜାଭାଗଲ ଶ୍ରୀନଥ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ଭତ୍ତା ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଟାର୍ଗେଟରୁ ତିନି ଓଭର କମ୍ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ସପୋର୍ଟ ପର୍ସନାଲ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତା ର ଧାରା ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ , ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ଦିଅନ୍ତି ।

