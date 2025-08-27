୫୦% ଟାରିଫ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଭାରତ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ଲାନ
ଆଜିଠୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ୯.୩୧ ସମୟରେ, ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ GDP ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ଶୁଳ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ନହେବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଳ୍କ WTO ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (WTO) ର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ନୂତନ ବଜାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ।
ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କକୁ ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଦୋକାନୀମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଘରୋଇ ବଜାର ମଜବୁତ ହେବ।
ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏହି ରଣନୀତି: ଆମେରିକାର 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବ।
ଏହା ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିପାରିବ। ଏହା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଜିପାରିବ। ଏହା ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ।
ଏହା ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକସ ସଂସ୍କାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଭାଗୀତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଶୁଳ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଏବଂ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, ଭାରତ ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟର ହଂସଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର ‘ଇ-ଭିତାରା’ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି କାର 100 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶର ପ୍ରତୀକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ହାରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଟିକସରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ 10% ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବ।