ହୋଇପାରିବନି ନକଲି ନୋଟ୍, RBIର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଦେବ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନର ଲାଭ..
ହୋଇପାରିବନି ନକଲି ନୋଟ୍, RBIର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଦେବ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଦ୍ରା ବା ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କାର ପଲିମର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପଲିମର ନୋଟ୍ର ନକଲି ବା ଜାଲ୍ କରେନ୍ସି ତିଆରି କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ..
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଦ୍ରା ନକଲି ହୋଇପାରିବ କି: କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ପଲିମର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ନକଲି କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଏହାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନକଲି ପଲିମର ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।
ସାଧାରଣ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଭଳି ନୁହେଁ, ପଲିମର ମୁଦ୍ରାରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର କିମ୍ବା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମେସିନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଭୟେ ଅସଲି ନୋଟ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ।
କାହିଁକି କଷ୍ଟକର: ପଲିମର ମୁଦ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ପାରଦର୍ଶୀ ଝରକା। ଏହା ନୋଟ୍ର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି କାଳି ନଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ସଠିକ୍ ନକଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ନୋଟ୍ର ଅସଲି ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ।
ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ: ପଲିମର ନୋଟ୍ରେ ‘ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍’ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ ଏବଂ 3D ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
ବିଶେଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍: ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଭାବରେ ‘ବାଇଏକ୍ସିଆଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍’ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଯାଇଥିବା ପଲିମର ସବ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଏହା ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା କିମ୍ବା ତିଆରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।
କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ: ପଲିମର ନୋଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଫଳ ହେଉଛି ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବା ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପାରମ୍ପରିକ ସୂତା-କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ୨.୫ ରୁ ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଚିରିଯିବା, ମୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ନଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟେ। ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରା ଉତ୍ପାଦନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବାରମ୍ବାରତା କମିଯିବ।
ପାଣି ଏବଂ ମଇଳା ପ୍ରତିରୋଧୀ: କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ପଲିମର ନୋଟ୍ ପାଣି, ଝାଳ, ତେଲ କିମ୍ବା ମଇଳାକୁ ଶୋଷିନଥାଏ। ଯଦି ଏହା ମଇଳା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ନୋଟ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚାଇ ସହଜରେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ପାଣିପାଗ ଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ।