IND vs ZIM: ସଞ୍ଜୁ-ଅକ୍ଷରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, 2 ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଟିମରୁ ବିଦା! ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଭରତ ପ୍ଲେଇଁ 11ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଭରତ ପ୍ଲେଇଁ 11ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । 2 ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଟିମରୁ ବିଦା

By Seema Mohapatra

IND vs ZIM: ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୭୬ ରନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତୀୟ ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର କ’ଣ ଆଉଟ୍ ହେବେ?

ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ସହିତ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ୧୧ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ଷର ସିଧାସଳଖ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଉଭୟକୁ ମଜବୁତ କରିବ।

ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ ହେବା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି

ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତା କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଏଡାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଶିବିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ତାଙ୍କର ସାମିଲ ହେବା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଜଣେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚେପକ ପିଚ୍ ବିଚାର କରି ଦଳ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। କୁଲଦୀପଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

-ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ।

-ତିଲକ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବେ

-ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅସମ୍ଭବ

-ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ନେଟ୍ସରେ ୱିକେଟକିପିଂ ଡ୍ରିଲ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ 11

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ

