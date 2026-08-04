ଡାକ ବିଭାଗରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ଦରମା ୬୩,୨୦୦, ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଡାକ ବିଭାଗରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ । ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ । ଅଭିଜ୍ଞ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗ ଏକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ମେଲ୍ ମୋଟର ସର୍ଭିସ୍ ରେ ‘ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର’ର ୧୧ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୭ମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ମାସିକ ୧୯,୯୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୩,୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଭତ୍ତାର ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡେପୁଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଏହି ୧୧ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ପଦବୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ମାଇସୁରୁ ସବ୍-ଡିପୋ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଡେପୁଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ରୋଜଗାର ସମାଚାରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

YouTube ରେ ଭାଇରାଲ୍ କିପରି ହେବେ! ଏହି ୫ଟି…

ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗିରହିଛି କି ବିବାଦ,…

Uttarakhand Govt.

ଯୋଗ୍ୟତା: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରୀ ଦୁଇଟିଯାକ ମୋଟର ଯାନର ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି କମରେ ୩ ବର୍ଷର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ସାଧାରଣ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବୟସ ସୀମା: ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଡାକ ବିଭାଗର ଡିସପ୍ୟାଚ୍ ରାଇଡର ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ବିଭାଗରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନମିଳନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ।

ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୫୬ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜର ସ୍ୱ-ପ୍ରମାଣିତ ନକଲ ସହିତ, ମ୍ୟାନେଜର, ମେଲ୍ ମୋଟର ସର୍ଭିସ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-୫୬୦୦୦୧ (Manager, Mail Motor Service, Bengaluru-560001) ଠିକଣାରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

YouTube ରେ ଭାଇରାଲ୍ କିପରି ହେବେ! ଏହି ୫ଟି…

ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗିରହିଛି କି ବିବାଦ,…

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ହେଲେ ବିଧାୟକ, ଏବେ ପ୍ରତିମାସ…

ଇଂଲଣ୍ଡର କୋଚ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ…

1 of 25,943