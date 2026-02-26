ଅଭିଷେକଙ୍କ ଦମଦାର୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲେ ସଞ୍ଜୁ, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷର ଭାରତର ବଡ଼ ସ୍କୋର୍
ସୁପର-୮ରେ ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ୨୫୬ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର
IND vs ZIM: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ସୁପର-୮ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪ ଓ୍ଵିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ତିଆରି କରିଛି। ଏହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ସ୍କୋର ସହ ଭାରତ ଜିମ୍ବାଓ୍ଵେ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୫୭ ରନର ଚାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି।
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନରମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ୧୫ ବଲରୁ ୨୪ ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶନ ମିଶି ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ୍ଵିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୨ ରନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଇଶାନ କିଶନ ୨୪ ବଲରୁ ୩୮ ରନ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଜି ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରି ଆସି ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୦ ବଲରୁ ୫୫ ରନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୩ ବଲରୁ ୩୩ ରନ କରିଥିଲେ।
ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ତିଳକ ବର୍ମା ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟେ ମିଶି ୮୪ ରନର ଦ୍ରୁତ ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୩ ବଲରୁ ୫୦ ରନ କରିଥିଲେ ଓ ତିଳକ ବର୍ମା ୧୬ ବଲରୁ ୪୪ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ସମଗ୍ର ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜି ଦମଦାର ଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଏବେ ଜିମ୍ବାଓ୍ଵେ ପାଇଁ ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚେଜ କରିବା ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।