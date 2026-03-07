ଅଭିଷେକଙ୍କ କଟିବ ପତ୍ତା! ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ଟିମରେ କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି 11 ଧୁରନ୍ଧର ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେବେ ଚାମ୍ପିୟାନ୍ ଟ୍ରଫି

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଟ୍ରଫି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର (8 ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଠାରେ ଜିତିଥିବା ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବି କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ:

ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହିତ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ

ଫାଇନାଲରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହ ଇଶାନ କିଷାନ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଆଶା ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାଇନାଲରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନ ସେମାନଙ୍କ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଫାଇନାଲରେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସାମସନ-କିଷାନ ଯୋଡ଼ି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ

ମଧ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ନେବେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ତିଲକ ବର୍ମା ତାଙ୍କର ଲୟ ପାଇଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବାର କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ତିନି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାରତୀୟ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଖେଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ। ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେମାନେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି।

ବୁମରା ସମେତ ଏହି ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ବ

ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିବ। ଉଭୟ ବୋଲର ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିନର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି।

ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

