IND vs SA 2nd ODI: ବୋଲିଂ ନା ବ୍ୟାଟିଂ, ରାୟପୁରରେ କାହାର ରହିବ ଦବଦବା? ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ!
ରାୟପୁରରେ କାହାର ରହିବ ଦବଦବା? ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ!
ରାୟପୁର: ରାଞ୍ଚିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଜିତି ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ଭାରତ। ତଥାପି, ରାୟପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ 57 ରନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ କମ୍ବିନେସନକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଏବେ ବି ରହିଛି।
ରାୟପୁର ପିଚ୍ କ’ଣ କହୁଛି?
ଜାନୁଆରୀ 2023 ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେହି ମ୍ୟାଚରେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ସିରାଜ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସିମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିୱି ଟିମକୁ 108 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ୩୦ ଓଭର ବାକି ଥାଇ ଆଠ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଏଠାରେ ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ କ’ଣ ହେବ?
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫଳାଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ଦରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ପଠାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଫିଟ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତିନି ଓଭର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ବିପରୀତରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚାରି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ୬୮ ରନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ରୁତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11:
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜକେ, ଟନି ଡି ଜିଆର୍ଜି, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କର୍ବିନ ବୋଶ, କେଶବ ମହାରାଜ, ନନ୍ଦ୍ରେ ବରଗଡ, ଏବଂ ଅଟ୍ଟନିଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍