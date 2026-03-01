ଏକା ପିଟି ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଭାରତ। ସୁପର-୮ ମୁକାବିଲାରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭରତୀୟ ଟିମ୍।
ଇଡ଼େନରେ ହଜାର ହଜାର ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ଦେଖିଲେ ସଞ୍ଜୁ ଶୋ’। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୯୭ ରନ୍। ଓପନର ହୋଇ ଆସିଲେ ଛକା ମାରି ଫିନିସର ବନିଲେ ସଞ୍ଜୁ। ଅପରାଜିତ ରହି ଭାରତକୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ବିଜୟ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ। ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ ୫ ଓ୍ୱିକେଟରେ ହରାଇ ସେମିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଭାରତ। ୧୯୬ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କୁ ୪ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ଭାରତ।
ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା, ସେ ଆଗକୁ ଆସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜର ଚୟନକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଫିନିସର ମଧ୍ୟ ସାଜିଲେ, ଯାହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା।
ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୫ ରନ୍ ର ଏକ ବିରାଟ ସ୍କୋର କରି ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା। ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ରନ୍ ପିଛା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା।
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୯୭ ରନର ପାଳି ଖେଳି ଭାରତକୁ ଏକା ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ।