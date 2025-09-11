Asia Cup 2025: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା, UAEକୁ ହରାଇବା ପରେ ମିଳିଲା ଏତେ ପୁରସ୍କାର

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ UAEକୁ 9 ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଧମାକେଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ଏହି ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପରେ ଟିମ ଉପରେ ହୋଇଛି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପାଇଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ UAEକୁ 9 ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଧମାକେଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ଏହି ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଦୁବାଇରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ 9 ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍‌ Aର ତା’ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ UAEକୁ ମାତ୍ର 57 ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4 ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ 3 ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 4.3 ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପାଇଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ 2 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ବରଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳ ଉପରେ ଏବା ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେଉଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦରୁ ସମଗ୍ର ଦଳର ପକ୍ଷରୁ 15 ହଜାର ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 13.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଜୟ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୁପର-4 ରେ ପହଞ୍ଚିବ।

