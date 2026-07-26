ICC ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ର ଶୀର୍ଷକୁ ଫେରିଲା ଭାରତ

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୩-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହ ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଟିମ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ହାରାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛି।

ନିକଟରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୦-୨ରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତ ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୯୦ ରନ୍‌ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଈଶାନ କିଶନ ୮୯୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ୮୫୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମା ୭୩୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୬୮୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ବୋଲର ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି।

ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଜୟ କେବଳ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଦବଦବାକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବୈଭବଙ୍କ ମାଡରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଚେପା, ୩୫ ରନରେ…

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୁଣି ଫ୍ଲପ୍‌, ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ…

ବଦଳିଗଲା IND vs ZIM ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ର ଟାଇମିଂ?…

ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନରେ ପୁରା ଖେଳ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ…

1 of 3,019