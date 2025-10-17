India On Pakistan; ଦୋଷ ଦେବା ପାକିସ୍ତାନର ପୁୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭାରତ
ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ତାଲିବାନ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଗୁରୁବାର (୧୬ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ତାଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏହାକୁ ଅବାନ୍ତର ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାକିସ୍ତାନର ନୀତି ହୋଇଆସିଛି।”
ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମର୍ଥନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। “ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅଧିକାର ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।” ଭାରତର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭୟଙ୍କର ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଡଜନ ଡଜନ ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦର ସ୍ୱର୍ଗ – ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବାରମ୍ବାର ତା’ର ମାଟିରୁ କରାଯାଉଛି।
ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିଜେ ଆତଙ୍କବାଦର କବଳରେ ପୀଡିତ, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛି, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି। ଭାରତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ପାକିସ୍ତାନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସାକୁ ବିରୋଧ କରେ।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ବୁଧବାର ଜିଓ ଟିଭି ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଏବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଛି। “ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାବୁଲ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରକ୍ସି ପାଲଟିଛି।
ଭାରତ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ମାଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ।
ଭାରତ-ଆଫଗାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ମାନବିକ ସହାୟତା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲରେ ଭାରତର ବୈଷୟିକ ମିଶନକୁ ଏବେ ଦୂତାବାସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାନବିକ ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଫଗାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବ।