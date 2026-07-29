CJP ବିକ୍ଷୋଭକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ Gen Z ଙ୍କ ସମର୍ଥନ: କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା MEA, ଦେଲା ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
CJP ବିକ୍ଷୋଭକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ Gen Z ଙ୍କ ସମର୍ଥନ: କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା MEA
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପାକିସ୍ତାନର କିଛି Gen Z ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବା ଖବର ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ସରକାର ସମର୍ଥିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଉଚିତ୍।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଆଧିକାରିକ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ ଏକ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଆସୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ସରକାର ସମର୍ଥିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରୁ। ଆମର ଆଶା ଯେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ Gen Z ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ, ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବ୍ୟକ୍ତବ୍ୟ: ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ତାହିର ଅନ୍ଦ୍ରାବୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା। ଆମେ ଏଭଳି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବୁନାହିଁ ।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଯୁବକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏକଜୁଟତାର ସନ୍ଦେଶ ସେୟାର କରିବା ସହ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା: ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ନିକଟତର ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ଅଧିକାର ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ରେକର୍ଡ ଏଭଳି ଦାବିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛି, ଯିଏ ଧାର୍ମିକ କଟ୍ଟରତା ଏବଂ ହିଂସାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ସେ କୌଣସି ବି ବହୁବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଦାବି ଜାହିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ତା’ର ଖରାପ ରେକର୍ଡ ଏଭଳି ଦାବିକୁ କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ କରିଦିଏ।”
ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି: ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ତରାର ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ପରିଚୟର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।
ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତ ଲଗାତାର ଭାବେ କହିଆସୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିର ମୂଳ ଭାବନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆତଙ୍କବାଦଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।