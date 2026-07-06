ହଜାରେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିଲା ୨୪୦ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ଏକ ମୁସଲମାନ ଦେଶ। ଏହି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଯୋଗ୍ୟକାର୍ତ୍ତାରେ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରମ୍ବାନନ ମନ୍ଦିର
ଜାକର୍ତ୍ତା: ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରମ୍ବାନନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଏହାର ଜୀର୍ଣୋଦ୍ଧାରରେ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ଏକ ମୁସଲମାନ ଦେଶ। ଏହି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଯୋଗ୍ୟକାର୍ତ୍ତାରେ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରମ୍ବାନନ ମନ୍ଦିର। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ନିଜର ଭବ୍ୟ ବାସ୍ତୁକଳା ଓ ନକ୍କାସୀ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଜୀର୍ଣୋଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାକୁ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାବୋଓ ସୁବିଆନ୍ତୋ ଗୋଟିଏ ବୈଠକରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଜୀର୍ଣୋଦ୍ଧାର ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରେ ୨୪୦ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଭୂକମ୍ପରେ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ୧୯୯୧ରୁ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରମ୍ବାନନ ମନ୍ଦିରକୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରକାଇ ପିକାତନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ମାତାରାମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ। ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ ୮୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ
ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରମ୍ବାନନ ମନ୍ଦିରର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜୀର୍ଣୋଦ୍ଧାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ ଗଠନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମାନା ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମଜବୁତି ମିଳିବ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଐତିହାସିକ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ କରିସାରିଛି।
ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିର ନୁହେଁ। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତରେ, ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାପାରୀ, ସନ୍ଥ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ମଞ୍ଚସ୍ତ ହୁଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ପ୍ରମ୍ବାନନ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା ୪୭ ମିଟର। ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଓ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦୀ ସମେତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବାହନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମ୍ବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ୩ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ବାହାର ଭାଗ, ମଝି ଭାଗ ଓ ସବୁଠୁ ଭିତର ପବିତ୍ର ଭାଗ। ଏହି ତିନୋଟି ଭାଗ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ।