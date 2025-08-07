ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘା’ରେ ଲୁଣ ଛିଟା ମାରିଲା ଭାରତ, ତେଲ ନୁହେଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ରୁଷ ସହ ଡିଲ୍ କଲେ ମୋଦୀ!
ପୁଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ମୋଦୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୨୫% ରୁ ୫୦% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିଛି ବୋଲି ବାହାନା କରି ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ।
ରୁଷ ଏହି ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ପାଉଥିବା ଅର୍ଥରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷତରେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଧାତୁର ଖଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ସେହି ସମାନ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଧାତୁ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷରେ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଳ୍କ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ:
ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି – DPIIT ସଚିବ ଅମରଦୀପ ସିଂହ ଭାଟିଆ ଏବଂ ରୁଷ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଗ୍ରୁଜଦେବ – ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଖଣି: ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ଧାତୁ ଯାହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ।
ଭୂତଳ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍: ଯାହା କୋଇଲାରୁ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କାସନ କରେ।
ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: ଛୋଟ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରିବା ସହ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବା।
କାର୍ବନ ଫାଇବର, 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆଡିଟିଭ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା।
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 8୮୦ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଛି ଆମେରିକା: ଭାରତ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ୫୨.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ତେଲ କିଣିଥିଲା।
ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ନୂତନ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଭାରତକୁ ୨୧ ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନିକୁ ୪୦-୫୦% ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ଆମେରିକା ନିଜେ କ’ଣ କରୁଛି: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ରୁଷଠାରୁ ୬୨.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ତେଲ କିଣିଥିଲା। ଏହା ଭାରତଠାରୁ ଅଧିକ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟ ରୁଷଠାରୁ ୩୯.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରିଥିଲା।
ଆମେରିକା ନିଜେ ରୁଷଠାରୁ ୩.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ରଣନୈତିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା କେବଳ ଭାରତ ଉପରେ କଠୋର ଆଚରଣ କରୁଛି।
କାରଣ ଏହା ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗେଲିୟମ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ବିରଳ ପୃଥିବୀ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚୀନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ’ଣ ବିପଦ ରହିଛି: ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପରେ ଭିଏତନାମ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ କମ୍ ରହିଛି।
ଆମେରିକା ଭାରତରୁ କରୁଥିବା ରପ୍ତାନିରେ, ଔଷଧ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।