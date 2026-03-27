ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏପଟେ ଭାରତ ଖେଳିଦେଲା ବଡ଼ ଗେମ; ରୁଷ ସହ କରିଦେଲା ବଡ଼ ଡ଼ିଲ…
ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ଟୁଙ୍ଗୁସ୍କା ଆଣ୍ଟି-ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣିବା ଘୋଷଣା କରିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ଟୁଙ୍ଗୁସ୍କା ଆଣ୍ଟି-ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଋଷର ରୋସୋବୋରନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସହିତ ₹୪୪୫ କୋଟି (US$୧.୪ ବିଲିୟନ) ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାନବାହନକୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା (ସେନା) ପାଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁସ୍କା ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟୁଙ୍ଗୁସ୍କା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ P8I ଦୀର୍ଘ-ଦୂରଗାମୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ବିମାନର ଯାଞ୍ଚ (ଡେପୋ ସ୍ତର) ପାଇଁ ₹୮୫୮କୋଟି (US$୧.୮ ବିଲିୟନ) ମୂଲ୍ୟର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
ଭାରତର ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ-୨ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ରୁଷିଆର JSC ରୋସୋବୋରନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିମାନ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମେତ ବାୟୁ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ-ରୁଷ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।
ଋଷୀୟ ଟୁଙ୍ଗୁସ୍କାର ଶକ୍ତି: ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଟୁଙ୍ଗୁସ୍କା ଆଣ୍ଟି-ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ପାରିବ। ରୁଷିଆନ୍ ସେନା ଏହାକୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହା ଅନନ୍ୟ କାରଣ ଏହା ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ P-8I ଦୀର୍ଘ-ପରିମାଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ବିମାନର ଡିପୋ-ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ₹୪୧୩କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା P-8I ନୌବାହିନୀକୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଛି।
ଭାରତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ରୁଷ ସହିତ S-୪୦୦ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ପାଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ରୁଷ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ।