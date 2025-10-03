ଖୁସି ଖବର: ଏବେ ଭାରତ-ଋଷର ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଆହୁରି ମଜଭୁତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଏବେ ଭାରତ-ଋଷର ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଆହୁରି ମଜଭୁତ । ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହି ଅବସର ପୂର୍ବରୁ, ସେ ରୁଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ହ୍ରାସ କରିବା। ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶସ୍ତା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ରୁଷ ଭାରତରୁ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରୁଛି।

ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଏବେ ଭାରତଠାରୁ ଅଧିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷକୁ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ- ପୁଟିନ୍

ଦକ୍ଷିଣ ରୁଷର ସୋଚି ସହରସ୍ଥିତ ଭଲଦାଇ ଆଲୋଚନା କ୍ଲବରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପୁଟିନ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ଅନନ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରଠାରୁ ରୁଷ (ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍) ଭାରତର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି।

ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କେବେ ବି ରୁଷର ସମର୍ଥନ ଭୁଲିନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର “ବନ୍ଧୁ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ “ସନ୍ତୁଳିତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା” ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

ଆମେରିକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ତାର ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖିଛି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଆମେରିକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥିଲା ବରଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଆଇନ ଟାରିଫ ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ରୁଷରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣି ଏହି କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛି। ପୁଟିନ ଏହାକୁ ଏକ ସାହସିକ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ରୁଷ ଏବେ ଭାରତରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବ

ପୁଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏବେ ଭାରତରୁ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ-ରୁଷ ବାଣିଜ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ।

