ଭାରତକୁ ମିଳିବ ରକ୍ଷା କବଚ: ରୁଷ ପୁଣି ଦେଲା ଏସ୍‌-୪୦୦

୨୦୧୮ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ସହ ୫ ଅରବ ଡଲାରର ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଏସ୍‌-୪୦୦ ସିଷ୍ଟମ। ପାକିସ୍ତାନର ତୁର୍କୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିଶାଇସଲ୍‌କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଯାହା ଦେଖିଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ନିଜ ବାୟୁ ସୀମାକୁ ଶସକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆଠାରୁ ପୁଣି ଆଣୁଛି ଏସ୍‌-୪୦୦ ସିଷ୍ଟମ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ଭାରତ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ ମଇ ଆରମ୍ଭରେ ରୁଷିଆରୁ ଏସ୍‌-୪୦୦ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ସର୍ଫେସ-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆକାଶ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

୨୦୧୮ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ସହ ୫ ଅରବ ଡଲାରର ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ୟୁନିଟ୍ କ୍ରୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୩ଟି ୟୁନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାନେ ଦେଇଥିଲା।

ଏସ୍‌-୪୦୦ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ଆଉ ୫ଟି ୟୁନିଟ୍ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ

ଗତ ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରୁଷିଆରୁ ଆଉ ୫ଟି ଏସ୍‌-୪୦୦ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାର ଫଳରେ ଏହାର ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବଢ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ରୁଷିଆରୁ ଆସୁଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ଚୁକ୍ତି ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ଆଉ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା, ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଏ, ତେବେ ‘ଉଇଇଞଝଇ’ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଯାଇପାରେ।

ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାର ମିସାଇଲ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମିସାଇଲ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି। ଏସ୍‌-୪୦୦କୁ ରୁଷିଆର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାର ସର୍ଫେସ-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲ ରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ମାନାଯାଏ।

