ଭାରତକୁ ଚକମା ଦେଲେ ନାଥନ ଲାୟନ: ୭୬ ରନର ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ରୋହିତ ସେନା

ଇନ୍ଦୋର: ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ କମବ୍ୟାକ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖାଇଛି ନିଜର ଦମ୍ । ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଝଟକା । ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହିଁ ଭାରତର ଦୁଇଟି ପାଳି ଶେଷ ହୋଇଛି । ନାଥନ ଲାୟନଙ୍କ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ଫିରକି ବୋଲିଂ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ ସ୍କୋର କରିବା ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ନାଥନ ଲାୟନ ।

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଚାଲିଛି ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ । ତେବେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ହାତମୁଠାରେ କରି ନେଇଛି । ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ ନିଜର ଉଭୟ ଇନିଂସକୁ ହାତଛଡା କରିସାରିଛି । ୮୮ ରନ ପଛରେ ଥାଇ ଆଜିର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମାତ୍ର ୭୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ନାଥନ ଲାୟନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂରେ ମାତ୍ର ୧୬୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ଇନିଂସରେ ଲାୟନ ୮ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୬୩ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ସର୍ବାଧିକ ୫୯ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ।

Stumps on Day 2⃣ of the third #INDvAUS Test.@cheteshwar1 top-scores for #TeamIndia 🇮🇳 with a magnificent 59 (142) 👏🏻👏🏻

We will be back with Day three action tomorrow as Australia need 76 runs in the final innings.

Scorecard – https://t.co/t0IGbs2qyj @mastercardindia pic.twitter.com/m0xdph0GeA

— BCCI (@BCCI) March 2, 2023