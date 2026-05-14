ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ୟୁଏଇ ଜାହାଜକୁ ଅପହରଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)ରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଜାହାଜ ଅପହରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଇରାନ୍ର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୁଧବାର ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଛି ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ। ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଓମାନ ତଟରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଡଇ)ର ଫୁଜୈରାହ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ତେଲ ରପ୍ତାନିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତେଲ ନେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ପ୍ରାୟ ୩୮ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାହାଜକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି। ଜାହାଜଟିକୁ ଇରାନୀ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଇରାନ୍ ହାତଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
ଅପହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟେନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ଆଉ ଗୁରୁବାର କରିଥିଲା ଅପରେସନ। ଶେଷରେ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜାହାଜର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳ କେହି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମୁକେଶ ମଙ୍ଗଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘ହାଜି ଅଲ୍ଲୀ’ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୁଧବାର ହୋଇଥିଲା। ଓମାନର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜର ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗୁଜରାଟର କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ‘ହାଜି ଅଲି’ ଓମାନ ଉପକୂଳ ପାଖରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟାରେ ଜାହାଜଟି ଓମାନର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ପାଖରେ ଲିମା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ ବା ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଜ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରକା ଜିଲ୍ଲାର ସାଲାୟା ପୋର୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏହି ଜାହାଜ ସୋମାଲିଆରୁ ଶାରଜାହ ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋରୁ ଲଦା ହୋଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାଳକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ। ଲାଇଫବୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାହାଜ ଖାଲି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ସମେତ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଓମାନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଚଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଡିବା ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଜାହାଜର ମାଲିକ ସୁଲତାନ ଅହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଯେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଥିଲା? ସେହି ସମୟରେ, ଚୀନର ଏକ ସୁପରଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁଧବାର ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାର କରିଥିଲା। ଜାହାଜଗୁଡିକର ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି LSEG (London Stock Exchange Group) ଓ କେପ୍ଲରର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ‘ୟୁଆନ ହୁଆ ହୁ’ ନାମକ ଏହି ବିଶାଳ ଅଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମାନ ଉପସାଗର ପାଖରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଛି। ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି, ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା, ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ବିରୋଧରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଛି।