ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ଦେଖାଇଲା ଆଖି, ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର; ଆଣ୍ଠେଇଲା ଶେହବାଜ ସରକାର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ କଲା ଏହି ଗୁହାରି

ଶେହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ସଙ୍କଟ। ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତ ଚୁପ୍ ରହିଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

By Priyanka Das

Indus Water Treaty :  ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି (IWT) କୁ ନେଇ ଭାରତର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚଳିତ। ଶେହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ କମିଶନର ସୟଦ ମହମ୍ମଦ ମେହେର ଅଲୀ ଶାହ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା (National Security) ର ମାମଲା ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ମାସଠାରୁ ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହରେ ହେଉଥିବା ହ୍ରାସ-ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାରତକୁ ଚାରିଥର ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜବାବ ଆସିନାହିଁ।

‘ଭାରତର ଚୁପ୍ ରହିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିପଦ’

ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ସେମିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ୧୯୬୦ ମସିହାର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମେହେର ଅଲୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ସଙ୍କଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏହା ପଛର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ଭାରତ ଆମକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଏହି ନୀରବତା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସଦୃଶ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଉଦ୍ଧବ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ…

ରାସ୍ତାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ…

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ନଦୀର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଦେଶ ବା ଅଧିକାରୀ ଜଳପ୍ରବାହର ଏହି ଉତାର-ଚଢ଼ାବକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସହିତ ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ କମିଶନର ଗଠନ ଏହିଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ବର୍ଷ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ଅଧୀନରେ ଡାଟା ସେୟାରିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।”

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ନିକଟରେ କଲା ଏହି ଦାବି

‘ଡନ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେହେର ଅଲୀ ଶାହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜବାବ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଗସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ମାସିକ ଡାଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।” ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ମେହେର ଅଲୀ ଭାରତ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି:

ପ୍ରଥମ- ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କମିଶନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ବୈଠକ ଡକାଯାଉ।

ଦ୍ୱିତୀୟ- ପୁଣିଥରେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାଟା ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ।

ତୃତୀୟ- ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ।

ପାଣିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଭୀତ

ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମରାଲା ବ୍ୟାରେଜ୍‌ରୁ ଭାରତ ନିଜର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱର ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାମ୍ (ବନ୍ଧ) କୁ ଖାଲି ଏବଂ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳପ୍ରବାହ ଉପରେ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଚିନାବ-ବ୍ୟାସ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ’ କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ଭାରତ ଚିନାବ ନଦୀରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯ ଲକ୍ଷ ଏକର ଫୁଟ୍ ପାଣିର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଉଦ୍ଧବ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ…

ରାସ୍ତାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ…

ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ୩୫୨୫୭ ନାବାଳକ…

ବକେୟା ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା…

1 of 28,481