ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ ୩୦୦ ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଚାଲିଥିବା ମଲ୍ଟି-ଫର୍ମାଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୁଲ୍ଲାନପୁରରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ ୩୦୦ ରନ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଲିଥିବା ମଲ୍ଟି-ଫର୍ମାଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରୁ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍ରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଓପନର୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ୩୨ଟି ବଲ୍ରୁ ୨୪ ରନ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏକ ମଜବୁତ ଭାଗିଦାରୀ ଗଢ଼ି ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୦ ଏବଂ ୮୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖି ୧୨୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ୮୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୬୮ଟି ବଲ୍ରେ ୫୨ ରନ୍ କରି ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୫ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୫୬୮ ରନ୍ କରି ନିଜର ପାଳି ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା (declare) କରିଥିଲା।
ଏହାପରେ ଜବାବୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ଧାରାବାହିକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରହମତ ଶାହା ୧୩୫ଟି ବଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାନବ ସୁଥାର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ସର୍ବାଧିକ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ର ୧୫୨ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତ ୪୧୨ ରନ୍ର ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ-ଅନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ୍ ୮୦ଟି ବଲ୍ରେ ୪୨ ରନ୍ କରି ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଯଥାକ୍ରମେ ୪ଟି ଏବଂ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମାନବ ସୁଥାର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ର ୧୧୨ ରନ୍ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଓ ୩୦୦ ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ମାତ୍ର ୩୫.୫ ଓଭର ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭଲ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଶା ରଖିବ।