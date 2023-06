ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜୁନିୟର ହକି ଟିମ୍ ୪ ଥର ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି । ଜାପାନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ମହିଳା ଦଳର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଭାରତୀୟ ହକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ।

Such historic achievements deserves a great reward 😍

Hockey India announces the Players will receive a cash prize of Rs. 2 lakhs each and Support Staff will receive a cash prize of Rs.1 lakh each for clinching their maiden Women's Junior Asia Cup 2023 Title.#HockeyIndia… pic.twitter.com/yTkB2oq2Jq

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 11, 2023