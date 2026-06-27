ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ୫ଟି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ୫ଟି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ
IND vs IRE: ବେଲଫାଷ୍ଟର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୩୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୧୮୩ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୪୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନାଁରେ ୫ଟି ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।
୫ଟି ଖରାପ ରେକର୍ଡ
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୧୧ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତକୁ ହରାଇବାରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ୧୧ତମ ଦଳ ପାଲଟିଛି ।
ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ଭାରତ
ଭାରତ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ୨୦୨୬ ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖରାପ ବୋଲିଂ
ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୫୭ ରନ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶେଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୬୮ ରନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୧୨୫ ରନ ଲୁଟାଇବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଓଭର
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ୧୭ତମ ଓଭରରେ ଆଇରିଶ୍ ବ୍ୟାଟରମାନେ ୨୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ୟାରେଥ୍ ଡେଲାନି ଲଗାତାର ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହା ସହିତ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କପ୍ତାନୀର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାରେ ସେ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲେ ।