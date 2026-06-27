ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ୫ଟି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ୫ଟି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ

By Jyotirmayee Das

IND vs IRE: ବେଲଫାଷ୍ଟର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୩୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୧୮୩ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୪୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନାଁରେ ୫ଟି ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।

୫ଟି ଖରାପ ରେକର୍ଡ

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି…

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୧୧ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତକୁ ହରାଇବାରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ୧୧ତମ ଦଳ ପାଲଟିଛି ।

ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ଭାରତ

ଭାରତ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ୨୦୨୬ ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖରାପ ବୋଲିଂ

ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୫୭ ରନ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶେଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୬୮ ରନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୧୨୫ ରନ ଲୁଟାଇବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଓଭର

ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ୧୭ତମ ଓଭରରେ ଆଇରିଶ୍ ବ୍ୟାଟରମାନେ ୨୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ୟାରେଥ୍ ଡେଲାନି ଲଗାତାର ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହା ସହିତ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କପ୍ତାନୀର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାରେ ସେ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲେ ।

You might also like More from author
More Stories

ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି…

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି…

ସିୟା ଗୋୟଲ-ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହେବ କି ଫାଶୀ?…

1 of 27,649