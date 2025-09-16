୨ଟି ଧୂଆଁଧାର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ Super-4ରେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଘାତକ ରଣନୀତି କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଗ୍ରୁପ୍ Aର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥାଇ india team ସୁପର-4ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।

ଦୁବାଇ: ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଓମାନକୁ 42 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥାଇ ସୁପର-4ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ Aର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

ଓମାନର ଦଳ ଏହାର ଉଭୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର-4 ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦିଓ ଭାରତ ଓମାନଠାରୁ ହାରିଯାଏ, ତଥାପି ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟିରେ ରହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ।

UAE ପାଖରେ ସୁଯୋଗ

ଗ୍ରୁପ୍ A ରୁ ସୁପର-4କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କିଏ ହେବ ତାହା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି।

UAEର ବିଜୟ ସୁପର-4ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଏବେ UAE ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ UAE ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

UAE ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, UAE ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଏବଂ ଓପନର ଆଲିଶାନ ଶରାଫୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ, UAE ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 172 ରନ୍ କରିଥିଲା।

ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ 54 ବଲ୍ ରେ 69 ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 6 ଚୌକା ଏବଂ 3 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଆଲିଶାନ ଶରାଫୁ 7 ଚୌକା ଏବଂ 1 ଛକା ସହାୟତାରେ 51 ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

UAEର ସ୍କୋରର ଜବାବରେ, ଓମାନର ଦଳ ଜୁନୈଦ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ 18.4 ଓଭରରେ 130 ରନ୍ ରେ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ସିଦ୍ଦିକି 23 ରନ୍ ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହାଇଦର ଅଲି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଜୱାଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

