(Video) Asia Cup 2025 ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ୍ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ମିଳୁନି ସମୟ

ସାମସନ୍ ନେଟ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନେଟ୍ ବୋଲର ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କଲେ। ICC କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ICC କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଟି ଦିଲୀପଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ ୱିକେଟକିପିଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ସାମସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଲ ଡାଇଭ୍ କରି କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କେରଳ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ତିନି ମିନିଟ୍ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ୱିକେଟକିପିଂ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯଦି ଶରୀର ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ କ୍ଲବହାଉସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆରସିବି ୱିକେଟକିପର ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପାଳି ନେଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଚାରିଜଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସାମସନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଗିଅର୍ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ କ୍ଲବହାଉସ୍ ପାଖରେ ଏକ କୋଣରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ପଛରେ ବସିଥିଲେ।

ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପାଳି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇ ନଥିଲା।

ପରେ ସେ ନେଟ୍ସକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଇସ୍ ବାକ୍ସ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ସାରିବା ପରେ, ସାମସନ୍ ନେଟ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନେଟ୍ ବୋଲର ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କଲେ।

ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧି ଆସି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଥ୍ରୋଡାଉନ୍ ଖେଳିଲେ।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟିଂ ଗଭୀରତା ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଉପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜିତେଶ ଫିନିଶର ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇପାରନ୍ତି।

