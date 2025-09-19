India vs Oman Live: ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ୨ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍!
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ଲଢେଇ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଓମାନ୍ ଟିମ୍।
ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର ଫୋର୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି।
ଦଳ ଏବେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓମାନ ଏହାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତିଲା: ଗ୍ରୁପ୍ A ର ଅନ୍ତିମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଓମାନ: ଓମାନ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତଥାପି ଏହା ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରାଯାଉଛି: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଏସିଆ କପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି।
ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୫୦ଟି ଛକା ମାରିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ୧୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୬ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ୫୦ଟି ଛକା ମାରି ଜନ୍ମଦିନର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୟୁଏଇ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର ଫୋରରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।
ଓମାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି: ଓମାନ୍ ଟିମ୍ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ସେମାନେ ୟୁଏଇ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଜତିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଓମାନ ଦଳ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାତଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।