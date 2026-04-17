ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ ନାହିଁ! ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଛୁ ଆଗକୁ ବି କିଣିବୁ; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଲକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା!
ଭାରତ ରୁଷରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ନିକଟରେ ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ୩୦ ଦିନିଆ ଛାଡ଼ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ଼ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି।
ଏହା ପରେ, ଭାରତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ତଥାପି, ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି କିଣିବା ଜାରି ରଖିବ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ ଭାରତର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ଛାଡ଼ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଚାପର ବିଷୟ ନୁହେଁ।”
ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା: ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା। ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ କ୍ରୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି ନିଆଯାଇଥାଏ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ରିଫାଇନାରୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଲ କିଣାଯିବ। ଆମେରିକାର ଛାଡ଼ ଶେଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ଭାରତ ରୁଷରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୧.୯୮ ନିୟୁତ ରୁ ୨.୦୬ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ। ଗତ ବର୍ଷ, ଭାରତର ମୋଟ ତୈଳ ଆମଦାନୀରେ ରୁଷର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୩୫.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ, ଭାରତ ଚୀନ ପରେ ରୁଷର ତୈଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ କ୍ରେତା ପାଲଟିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ପ୍ରାୟ ୫.୮ ବିଲିୟନ ୟୁରୋ ମୂଲ୍ୟର ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା।
ସରକାରୀ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରୁଷରୁ ଆମଦାନୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୮ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜାରରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।