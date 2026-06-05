ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ଟକ୍କର, ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍

ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ଟକ୍କର, ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ

By Jyotirmayee Das

IND vs PAK Match: ଖେଳ ପ୍ରେମିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆଜି ହେବ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ । ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ଜାପାନରେ ଚାଲିଥିବା ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍‌ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏହି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଖେଳରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ମାହୋଲ ପୂରା ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଭଳି ହକିରେ ମଧ୍ୟ ‘ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ’ ପଲିସି ଜାରି ରହୁଛି କି ନାହିଁ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା:…

ସାଧାରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ବଢିବନି…

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପୁଲ୍ ‘ଏ’ ରେ ୩ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୧ଟି ପରାଜୟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧମାକେଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋଟ ୩୨ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବାବେଳେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମାତ୍ର ୬ଟି ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ‘ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ’ କାଜାଖସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୧୩-୦ ର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୪ ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ଅଧିନାୟକ କେତନ ସାଜିଲେ ‘ଗୋଲ୍ କିଙ୍ଗ୍’

ଜାପାନଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଦଳ କୋରିଆକୁ ୪-୧ ରେ ହରାଇବା ପରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ବିପକ୍ଷରେ ୧୩-୧ ର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ କେତନ କୁଶୱାହା ସର୍ବାଧିକ ୭ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋରିଂ ଚାର୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତି ୬ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଜୀ ଖାନ୍ ଏବଂ ଶାହରୁଖ୍ ଅଲୀ ୩-୩ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୨ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ସହ ପୁଲ୍ ‘ବି’ ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।

ଭାରତୀୟ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ବୟାନ

ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ପୁରୁଷ ଦଳର କୋଚ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଆମେ ସେହିସବୁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ସୁଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଆଟାକ୍ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ। ଆମେ ଡିଫେଣ୍ଡର, ମିଡଫିଲ୍ଡର ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହାମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ।”

କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍?

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଭାରତରେ କୌଣସି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍‌ରେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ।

ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ କୁ ଯାଇ ଏସିଆନ୍ ହକି ଫେଡେରେସନର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ @official_asian_hockey ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା:…

ସାଧାରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ବଢିବନି…

କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ, ଡି.କେ.…

କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲା ଭାରତୀୟ ଦଳର T20 କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ…

1 of 26,211