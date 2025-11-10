ବଦଲା ନେବ ଭାରତ, ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭାରତ କରିବ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର 2.0!
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରଣ୍ଡ କରୁଛି #OperationSindoor2O।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ #OperationSindoor2O ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ହଜାର ହଜାର ୟୁଜର ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି।
OperationSindoor2.O ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ:
ବିସ୍ଫୋରଣ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। କେତେକ “ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର” ଭଳି ଅତୀତର ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ “2.0 ସଂସ୍କରଣ” ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।
ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ନିନ୍ଦା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।” ଅନ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା, ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
The time has come for OPERATION SINDOOR 2.0#Redfort pic.twitter.com/YN7bQVThzu
— $|_|\|\|¥ (@sunny5bora) November 10, 2025
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ:
#OperationSindoor2O ଭଳି ଧାରା କେବଳ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ NIA ର ଦଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ହାତ ଅଛି।
ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ କାରଣ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ #OperationSindoor2O ଧାରା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଦେଶ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।