ଆଉ ନୁହେଁ ଅନୁପ୍ରବେଶ : ଭାରତରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ 'ସ୍ମାର୍ଟ' କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭେଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍, ରାଡାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ “ସ୍ମାର୍ଟ ବର୍ଡର” (Smart Border) ଢାଞ୍ଚା ରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ବିଏସଏଫ୍ (BSF) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ.ଏଫ୍. ରୁସ୍ତମଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବକ୍ତୃତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣାଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା, ରାଡାର, ସେନ୍ସର, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ବଡ଼ଧରଣର ସ୍ମାର୍ଟ ଫେନ୍ସିଂ (କଣ୍ଟାତାର ବାଡ଼) ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଆଲର୍ଟ ମିଳିବ, ଯାହା ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ।
ନକ୍ସଲବାଦ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦ: ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, “ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଭାରତ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇଛି।” ସୀମାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁର ମାଟିରେ ପଶି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।”
BSF ଉପରେ ବଢ଼ିବ ଦାୟିତ୍ୱ: ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବିଏସଏଫ୍ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପଟୱାରୀ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ବିଏସଏଫ୍ କେବଳ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶକୁ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ: ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଏସଏଫକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ବିଏସଏଫର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନରେ ରହିବ।