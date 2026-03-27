ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ 20ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍; ଆସିଗଲା ଫୁଲ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ କେବେ ଦେଖାଯିବେ ବିରାଟ-ରୋହିତ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। BCCI ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆସନ୍ତା ଘରୋଇ ସିଜନ୍ର ସ୍କେଜୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୨୦ଟି ଓନ୍ଡେ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଏହା ବିଶେଷକରି ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। କାରଣ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୱାନଡେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ଓ T20 ରୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଇାସରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 20 ଟି ODI ମୁକାବିଲା କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳାଯିବ।
10 ମାସରେ 6 ଟି ODI ସିରିଜ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା, IPL ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।
- ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ୧୪ ଜୁନରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ୧୭ ଜୁନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯିବ।
- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ୨୦ ଜୁନରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ୧୪ ଜୁଲାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
- ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ୧୪ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ମିଂହାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ୧୬ ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଡିଫରେ ଖେଳାଯିବ।
- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଲର୍ଡସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ
- ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିରିଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ 6ଟି ଦିନିକିଆ
- ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯିବ।
- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ 3ରେ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
- ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।