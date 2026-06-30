ବଢ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନର ଅଡୁଆ, ‘ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ’ରେ ପୁଣି ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବ ଭାରତ, ମିଳିଛି ଆତଙ୍କବାଦର ନୂଆ ପ୍ରମାଣ
ବଢ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନର ଅଡୁଆ, ‘ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ’ରେ ପୁଣି ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବ ଭାରତ
FATF Grey List: ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖରାପ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ‘ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍’ ର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ‘ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ’ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଜୋରଦାର ଚାପ ପକାଇବ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୩୪ ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ନେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି କରୁଛି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ
ଭାରତର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ବି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଜାରି ରଖିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ସାଙ୍ଘାତିକ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସମେତ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ଭାରତ FATF ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ର ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଭାରତ
ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ପରେ ସଂଗୃହିତ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ ଥାଇପାରେ । ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଜନାଜା (ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା) ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେନେରାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏଭଳି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ FATF ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
କ’ଣ ଏହି FATF ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ?
FATF ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ‘ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ‘ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ’ । ଏହି ତାଲିକାରେ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର କିମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଖାଯାଏ । ସଙ୍ଗଠନର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟଭୁକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରମାଣୁ ପ୍ରସାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ FATF ସହ ମିଶି ନିଜର ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ଋଣ ନେବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ତାଲିକାରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ‘ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ’ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।