IPL ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଖେଳିବ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କଲା BCCI, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ସହ ପ୍ରଥମ ମୁକାବୁଲା

By Jyotirmayee Das

IND vs IRE T20 Series: ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଲିଗର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ବିସିସିଆଇ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ।

ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୬, ୨୦୨୬ରେ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବେଲଫାଷ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ । ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୭ ରେ ଏଠାରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା।

ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍

ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ଖେଳିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଦି ଏଜିଆସ୍ ବୋଲ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୩ ଦିନରେ ସାତଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିବ।

ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ସହିତ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରେକର୍ଡ (ଟି୨୦)

ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଜୟ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଛି ବି ଜିତିନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଛି।

